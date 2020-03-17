從11歲穿了第一個耳洞後，琪亞拉在臉上穿了20個環，在臉部上疤痕紋身（scarification）12個地方，燒印（Branding）2個地方，鑲嵌（身體改造埋東西進去）6個地方，外加眼球刺青，一共超過40個地方。臉部引人注目的地方，莫過於下唇開了4吋的洞，放入一個像小盤子一樣的飾品。

琪亞拉表示，一直改變臉部的原因，並非要引人注目，「所有的改變都是為了自己」，從7年前穿耳洞之後，她第一次感受到原來身體可以這樣改造，然後就持續下去。「我才不在乎別人怎麼看我，我改造身體是為了讓心更平和，一點也不後悔。一次又一次的改造，只是忠於本能的希望而已。

最了解琪亞拉的，莫過於經營耳環店的戀人，在為琪亞拉穿環超過1年半後，兩個人才開始交往，不只是穿環，眼白的刺青也是戀人所為。

琪亞拉的母親莎曼莎則表示支持，雖然心情很複雜。「每個人都有心目中想要變成的模樣，琪亞拉只是改變她的身體罷了，就算她改變了外表，但她的本質是不會改變的，她喜歡讓自己和別人不一樣，但她也不在乎別人看她的目光，別人怎麼評斷她也不重要。我比較在乎她會不會受到感染、對健康是不是會有影響，尤其是眼睛的部分。」

對於母親的擔心，琪亞拉則表示，「我都是看著鏡子裡的自己，覺得『我想變成這樣』，所以對我來說，現在非常幸福。有時候走在路上，會有人一直盯著我看，或是想要拍我、和我合照，但我都拒絕。」

琪亞拉的下個目標，是在頭皮上埋入一個鈦製的角，額頭內放入矽利康。

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(中時電子報)