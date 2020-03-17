美國奧克拉荷馬州警察署內，一名警察在處理危險藥物中不支倒地昏迷，警察署公布監視器，告訴民眾危險藥物的可怕。

當時處理藥物的是巡查部長吉姆（Jim Warring），在交通取諦時沒收的藥物，吉姆戴著塑膠手套，想把藥物收到塑膠袋中，結果露出的手腕皮膚在觸碰到藥物後，當場他就失去意識。

經調查發現，藥物是冰毒和芬太尼的合成品，同事們連忙讓吉姆服下納洛酮（Narcan）來緩解藥物造成的影響，並將他送去醫院。

吉姆在緊急接受治療後，才撿回一命，另外一名在救他時、不小心碰到危險藥物的同事，也昏迷一起送醫，還好兩位現在病情都受到控制。

芬太尼是醫療用止痛劑的一種，比嗎啡強50至100倍，現在有許多人都拿來做不正當的使用，但使用的副作用則是想吐、意識不清，若是過量，甚至會造成呼吸困難甚至死亡，在美國因為和冰毒混用的人變多，中毒死亡的人不在少數，現在也演變成社會問題。

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(中時電子報)