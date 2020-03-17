據路透報導，渣打銀行最新發表報告將2020年大陸經濟增長預測由原來的5.5％下調至4％，因首季度經濟下滑的情況超出預期，以及新型冠狀病毒疫情成為全球大流行令全球經濟衰退風險增加。

渣打預期，大陸第1季度國內生產總值（GDP）將按年收縮4.2％，而最新數據顯示1至2月收縮達12％。

(旺報 )