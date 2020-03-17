渣打將大陸2020年GDP增速由5.5％下修至4％ 12:332020/03/17 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據路透報導，渣打銀行最新發表報告將2020年大陸經濟增長預測由原來的5.5％下調至4％，因首季度經濟下滑的情況超出預期，以及新型冠狀病毒疫情成為全球大流行令全球經濟衰退風險增加。 渣打預期，大陸第1季度國內生產總值（GDP）將按年收縮4.2％，而最新數據顯示1至2月收縮達12％。 (旺報 ) #經濟 #大陸 #渣打 #全球 #收縮 也許您會感興趣 推薦閱讀 楊金龍談貨幣政策三指標 央行降息 進入倒數計時 04:092020/03/13 財經要聞 小心，今日美國明日台灣 04:102020/03/14 時論廣場 若復工不順 全球藥品供應恐中斷 04:092020/03/15 焦點新聞 央行擬擴大降息 料破歷史低點 04:102020/03/16 財經焦點 美國秩序的終結？ 04:102020/03/16 時論廣場 數據斷崖式下墜 陸景氣拉警報 04:092020/03/17 焦點新聞 壓垮全球化的稻草？ 04:102020/03/17 時論廣場 渣打推LINE上辦卡 限時回饋2020元 11:042020/03/17 財經 數位申辦免跑分行 渣打銀行加碼推LINE平台好康 11:252020/03/17 財經 IMF前首席經濟學家：全球衰退可能已到來 11:512020/03/17 財經 財經熱門新聞 台股明反彈 專家：散戶有這些股票先砍 - 財經 美股崩後 川普又驚爆這句！道瓊期狂噴700點 - 財經 台股周一至周三漲跌曝光 散戶別做錯了 - 財經 散戶慘遭斷頭…爽到誰？專家揭殘酷內幕 - 財經 投資人注意！大修正時代來臨 老謝驚曝首波受災戶 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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