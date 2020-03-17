蘆竹警分局長黃益三率隊感謝金融機構對於警方打擊詐騙行動的支持與努力。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

蘆竹警分局長黃益三率隊感謝金融機構對於警方打擊詐騙行動的支持與努力。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

國泰世華銀行范姓襄理，3個月內協助警方成功攔阻了5件臨櫃匯款的詐騙案件，有遇到夢中情人、有誤認購物設定成分期繳費，幾乎都是「老梗」，但金額合計高達195萬餘元，蘆竹警分局長黃益三特地率隊前往致謝，強調是警民合作最好示範，呼籲牢記防詐3要領：「冷靜」、「查證」、「報警」，善加利用警政署防詐騙專線「165」。

銀行襄理好神 3個月阻詐近200萬元。(蔡依珍翻攝)

銀行襄理好神 3個月阻詐近200萬元。(蔡依珍翻攝)

國泰世華商業銀行南崁分行襄理范玉玫，在短短3個月內就協助警方成功攔阻了5件臨櫃匯款的詐騙案件，成功保住了高達195萬1404元。她分享，詐騙集團手法千奇百怪，有被害人自以為在網路上遇到夢中情人，也有的是貪圖一時小利，強調提高警覺性，自然會發覺異狀，只要多點關懷、多點耐心，被害人自然會放下心防吐露實情，這也是她阻詐成功率會這麼高的原因。

蘆竹警分局為感謝金融機構對於警方打擊詐騙行動的支持與努力，特別由分局長黃益三率隊，會同偵查隊長及相關業務承辦人員，親自前往國泰世華商業銀行南崁分行等金融機構，頒發感謝狀，並致贈禮券給協助攔阻遭詐被害人的行員。

黃益三說，結合全民力量共同打擊詐騙，一直是警政署阻詐斷源的重要策略，蘆竹分局長期以來與轄內各金融機構密切合作，阻攔了不少遭詐民眾匯款，保住其畢生血汗錢，警民合作最好示範，他也呼籲民眾牢記防詐3要領：「冷靜」、「查證」、「報警」，另警政署防詐騙專線「165」全年不打烊，隨時受理諮詢、檢舉或報案，請民眾多加利用。

(中時 )