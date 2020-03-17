國泰世華銀行范姓襄理，3個月內協助警方成功攔阻了5件臨櫃匯款的詐騙案件，有遇到夢中情人、有誤認購物設定成分期繳費，幾乎都是「老梗」，但金額合計高達195萬餘元，蘆竹警分局長黃益三特地率隊前往致謝，強調是警民合作最好示範，呼籲牢記防詐3要領：「冷靜」、「查證」、「報警」，善加利用警政署防詐騙專線「165」。
國泰世華商業銀行南崁分行襄理范玉玫，在短短3個月內就協助警方成功攔阻了5件臨櫃匯款的詐騙案件，成功保住了高達195萬1404元。她分享，詐騙集團手法千奇百怪，有被害人自以為在網路上遇到夢中情人，也有的是貪圖一時小利，強調提高警覺性，自然會發覺異狀，只要多點關懷、多點耐心，被害人自然會放下心防吐露實情，這也是她阻詐成功率會這麼高的原因。
蘆竹警分局為感謝金融機構對於警方打擊詐騙行動的支持與努力，特別由分局長黃益三率隊，會同偵查隊長及相關業務承辦人員，親自前往國泰世華商業銀行南崁分行等金融機構，頒發感謝狀，並致贈禮券給協助攔阻遭詐被害人的行員。
黃益三說，結合全民力量共同打擊詐騙，一直是警政署阻詐斷源的重要策略，蘆竹分局長期以來與轄內各金融機構密切合作，阻攔了不少遭詐民眾匯款，保住其畢生血汗錢，警民合作最好示範，他也呼籲民眾牢記防詐3要領：「冷靜」、「查證」、「報警」，另警政署防詐騙專線「165」全年不打烊，隨時受理諮詢、檢舉或報案，請民眾多加利用。
(中時 )
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