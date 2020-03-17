新北瑞芳驚傳深夜砍殺，瑞芳、瑞濱2個地方社團17日凌晨3點疑因債務糾紛，雙方10多年輕人帶著鐮刀、西瓜刀相約瑞濱路「談判」，嗆聲問候後，當場就在路邊切磋刀法，警方快打部隊獲報鳴槍壓制，2名「助陣」在地男子背部、頭部被砍傷送醫。
員警趕到場後見兩派人馬10多人情緒激動，仍不斷叫囂，急忙對空鳴1槍，眾人一哄而散，女警追問來不及跑的屁孩「其他人勒﹖」被反嗆，我怎麼知道其他人在哪﹖我們要上車來就來不及，在聽到警察說通通上銬，反問上什麼銬啦！
這時一名男警喝令「蹲著啦！叫什麼叫！」屁孩嗆「我有講話嗎﹖」警方立即開開一槍，小屁孩見警掏槍，急忙舉手、抱頭說，我們沒動，我們蹲著。被警方問到發生什麼事情，只推說，不知道阿，我們剛來而已，不然怎麼會在後面。
義氣幫忙討債的潘男（35歲）滿是鼻血，右背、左膝多處掛彩，同行的劉男（27歲）則頭部被砍傷，被送往基隆長庚醫院治療，均無生命危險，警方現場查獲鋁棒、高爾夫球桿、鐮刀及2把西瓜刀，並將其餘11名男子帶回警局偵辦。
警方調查，1名瑞芳人欠瑞濱人3萬多元不還，雙方凌晨3點相約在瑞濱路談判，債主只找來5人，沒想到對方竟撂來至少8人，持器械追砍而來，警方獲報有械鬥事件，隨即啟動快打機制，將持續追查逃逸男子，訊後依聚眾鬥毆罪移送檢方偵辦。
(中時 )
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