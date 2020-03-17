新型冠狀病毒肺炎疫情在全球持續爆發，大陸一項研究在恆河猴的眼結膜接種新冠病毒，證實新冠病毒可通過眼結膜感染。這意味尤其是臨床醫生，當與病人接觸或到人多地方時，有必要提高對眼睛保護，定期洗手並佩戴防護眼鏡。

檢測結果表明，病毒經眼結膜進入體內的感染路徑，與經呼吸道不同，是相對獨立的傳播途徑。研究人員根據檢測結果及解剖結構推測，攜帶新冠病毒的眼淚及其他眼部分泌物，或主要經由鼻淚管進入呼吸道，或被吞嚥後進入消化系統。

大陸媒體報導，生物科學預印本平台bioRxiv，日前發表關於新冠病毒通過眼結膜途徑傳播的新研究，「Rhesus macaques can be effectively infected with SARS-CoV-2 via ocular conjunctival route」，尚未經過同行評議。中國醫學科學院醫學實驗動物研究所秦川團隊發現，恆河猴可通過眼結膜途徑有效感染新冠病毒，這為病毒預防，尤其是醫護人員的防護，提供重要理論支持。

研究人員在3隻健康的雄性恒河猴中隨機選取兩隻，並在其眼部接種新冠病毒溶液，另一隻則在氣管接種作為對照。接種後連續7天，研究人員觀察3隻恒河猴的臨床症狀，並在接種當天及接種後的1、3、5、7天後，分別採集其眼部、口鼻腔、咽喉及消化道的分泌物樣本。接種後第七天對氣管接種及其中一隻結膜接種的恆河猴進行臨床解剖。

接種後第1天，研究人員能在眼結膜感染恆河猴的結膜拭子中，檢測到病毒載量，但隨後就無法再在結膜中檢測到病毒。研究團隊認為，這意味著接種的新冠病毒，或會從結膜轉移到呼吸道和其他組織。

在接種後的1至7天，3隻恆河猴的鼻咽喉分泌物均檢出病毒。7天後的解剖顯示，結膜接種的恆河猴體內病毒主要分布在眼球、鼻淚管及口鼻腔內，左肺下葉、鼠蹊部、胃部、十二指腸及盲腸等也有。氣管接種猴體內病毒則集中在肺部，鼻腔、氣管、肺淋巴結的病毒濃度，比結膜接種猴顯著更高。

事實上，浙江大學醫學院附屬第一院副院長、眼科學科帶頭人沈曄教授團隊，日前在《醫學病毒學雜誌》（Journal of Medical Virology）發表研究。科研人員從1月26日至2月9日在該院確診的30宗新冠肺炎患者，研究他們的淚液和結膜分泌物混合物。一名結膜炎患者的眼淚和結膜分泌物樣本，核酸檢測新冠病毒呈陽性。

沈曄指出，通過研究可以得出以下結論：一是患者左眼結膜炎與新冠病毒有關；二是存在眼部傳染新冠病毒的風險；三是呼吸道可能不是新冠病毒傳播的唯一途徑。醫務人員檢查可疑病例時，除了戴口罩，還需佩戴護目鏡。

值得注意，曾經到過武漢調查、稱疫情「可控」的北京大學第一醫院呼吸內科主任王廣發，1月確診染上新冠肺炎。他曾透露可能的感染原因，稱自己曾到幾間醫院的發燒門診，但無配備防護眼鏡，先出現結膜炎症狀，之後才發燒，他高度懷疑病毒先進入結膜，再到全身。

(中時 )