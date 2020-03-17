行政院宣告「台中市生煤管制自治條例」部分條文無效，遭藍營質疑是政治考量，行政院長蘇貞昌今天駁斥此說法，強調絕無政治考量，不分黨籍、藍綠，只為環境更好考量，且在「法、理、情」都站得住。他指出，過去一年來，中部地區用電有八成要靠外縣市供電，「自己要用電，卻要別人發電給他用，情也講不過去」。

蘇貞昌說，行政院完全依法行政，若不尊重立法院通過的法律，「那貴院就關門了」，所以中火這件案子，「法、理、情行政院都非常堅守」。

蘇貞昌指出，就「法」來說，行政院環保署是空汙法的主管機關，對於相關法律當然是規範全國，地方自治條例不能違反，若有違反條文，經過不斷通告台中市政府卻不改，最後中央主管機關不得已要做宣布。

蘇貞昌表示，就「理」而言，從台中市中火發電，蔡政府上任以來，蔡英文總統非常重視中火發電，行政院也一直努力，已減少中火燃煤600萬噸，比起馬政府時代有大大進步，就連台中市政府都5次發新聞稿，一再說有進步，去年12月台中市長盧秀燕再發新聞稿，說已減少空汙4成以上，因此在「理」上，台中市政府這樣的做法是不對的。

蘇貞昌表示，就「情」來說，很奇怪！台中市一直講說希望空污要進步，台中火力發電廠、經濟部、行政院也都這樣在努力，大家應合力往這方面來走，而不是一直批評中央，用什麼打錯字、寫錯文章來廢掉台中市政府以前自己發的許可證，這也不合情、不合理。

黃國書詢問，行政院有無完全依法行政，是否涉及政治考量，假設中市府由民進黨執政，也會宣告部分條文無效？蘇貞昌強調，「沒有（政治考量），只有為環境更好考量」，而是基於主管機關一定要這樣做，此事不分黨籍、藍綠。

蘇貞昌又再補充「情」的部分，過去一年來，中部地區用電有八成要靠外縣市供電，「自己要用電，卻要別人發電給他用，情也講不過去，數據清清楚楚」。

(中時 )