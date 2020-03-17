防疫記者會天天直播大放送，讓衛福部長陳時中全台爆紅，連台北市長柯文哲都吃味的說，大家都在「順時中」。阿中部長說了什麼，馬上成為台灣最夯金句。衛福部為加強防疫宣導，今(17)日在臉書推出搭配金句的LINE貼圖，讓民眾免費下載。此8個梗圖曝光後，時中粉紛紛按讚，都說「真的很可愛捏」。

衛福部小編在臉書上說，感謝LINE台灣一同為防疫盡一份心力，這次合作，集結了可布魯的豆卡頻道、謙謙創藝、JUJU小圓帽、貓爪抓、貓貓蟲-咖波、懶散兔與啾先生 by Lobster、潑潑猴與嬌嬌兔、花貓大旅社8位創作者，希望這些貼圖除了能宣導正確的防疫觀念外，還能傳遞 正向防疫、共同對抗病毒、感謝第一線防疫人員等正能量！

雖然免費貼圖下載期限只到4/15，但推出後網友超捧場，「衛福部F4怎麼沒有全員到齊」、「超可愛！希望疫情跟下載截止日一樣截止」、「超可愛！希望疫情跟下載截止日一樣截止」、「希望推出永久貼圖！」、「終於出貼圖了！時中粉歡欣鼓舞」、「Q版的部長也太可愛了」。

(中時電子報)