新冠肺炎疫情蔓延全球，新北市中和區瓦磘里長林綺芳10日揪團15人前往西班牙、葡萄牙11天旅遊，卻遭質疑每人回國居家檢疫14天可領取1萬4000元補助，該團決議今（17日）提前返台，據悉，中和尚有其他里也有類似行程，但早已結束返台，其他里長趕緊將之前臉書PO文刪除，避免受到波及。

據悉，林綺芳去年底開始邀約里民參加「2020南歐-西葡陽光風情」旅團，團費每人約7萬餘元，西班牙、葡萄牙深度旅遊，由於新冠肺炎疫情爆發，一度有團員想要取消，但因為保證金等問題，最後於本月10日如期出團。

中央流行疫情指揮中心11日才將西班牙、葡萄牙等歐洲24國，旅遊疫情建議提升至第三級，但該旅行團10日晚間8時從桃園機場出發到香港轉機，行程中還會轉搭西班牙國內線，20日才會從馬德里搭機至香港轉機返台，等於所有團員返台後須居家檢疫14天。

另外，依據衛生福利部《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》，針對受隔離或檢疫者及照顧者，發給每人每日防疫補償金1000元，將於3月23日起受理申請。該團團員也可依規定申請，可領取1萬4000元補助。

該團可以領取補助在網路中引起熱議，但有民眾爆料，還有其他里也有類似行程，但只是先行出發，行程於3月初結束已返抵台灣。

某里長曾在臉書發文說，「還好我們去年就計畫好的西、葡之旅，3月初就回國，當時當地的疫情很少不需要隔離，也不用自主健康管理，目前同團的8都很健康。」並上傳了不少照片及影片，但是相關留言已被里長刪除，避免遭受波及。

(中時 )