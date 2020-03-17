雲林縣傳出首例新冠肺炎確診案例，個案為境外感染，雲林縣政府立即啟動防疫機制，以專車將個案從機場送至雲林縣防疫醫院進行負壓隔離，避免個案進入社區，目前個案病情穩定，請雲林鄉親不必恐慌。

雲林縣各界全力防疫，原本維持疫情零確診，中央疫情指揮中心16日公布新增8例新冠肺炎確診個案，其中1案為雲林人，讓雲林零確診破功，引發雲林縣民恐慌。

雲林縣長張麗善17日表示，個案完全沒有進入到社區，目前病情穩定接受治療中，相信很快就能恢復，未來會確定個案完全康復沒有任何後遺症，才會讓其回到社區，請雲林鄉親放心。

張麗善強調雲林縣全力防疫，沒有想還是無法防範境外感染，呼籲縣民近期除非必要否則不要出國，目前雲林縣政府已宣布公務人員全面禁止出國，希望以身作則，帶動全民共同配合提升防疫能量。

至於日前有新北市里長出國到西班牙引發各界抨擊，張麗善認為民意代表平日與民眾接觸頻繁，更應該以身作則，因此呼籲各級民意代表也要自律，疫情期間不要出國，才不會讓防疫出現破洞。

(中時 )