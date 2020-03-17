為了防範新冠肺炎疫情傳染，外界呼籲非必要請勿外出，不少名人都宅在家度過難得的休閒時光。英國天團「酷玩樂團」（Coldplay）主唱克里斯馬汀（Chris Martin）當地時間16日在家中直播陪伴粉絲，更大方開放歌迷提問及點歌，他以鋼琴和木吉他伴奏演唱，直播長達30分鐘，簡直是一場迷你演唱會。克里斯表示：「本來應該跟Coldplay成員在一起，但因為隔離，大家留在了不同的國家，所以發起了「一起宅家 # TogetherAtHome」活動，供歌迷在線上聽歌。

克里斯帶來的直播長達30分鐘，吸引近5萬人同時在線收看，讓他笑說：「我覺得自己好像在上實境秀《老大哥：名人版》節目！」他一連帶來樂團經典歌曲〈Trouble〉、〈Viva La Vida〉、〈Yellow〉以及翻唱傳奇巨星大衛鮑伊（David Bowie）的〈Life On Mars〉，讓廣大歌迷嗨翻！

克里斯在直播前先在推特預告，「我希望歌迷朋友與自己的家人都安全健康，如果任何人想要聊聊天、聽點音樂，我會在酷玩樂團的IG直播！」在此同時，約翰傳奇（John Legend）也轉分享這則貼文，更決定響應活動，他表示：「我朋友克里斯在家做了一場溫馨的小演唱會，我也要來唱一場！讓我們試著同在一起！」他的線上演唱將在北美時間18日下午1點，並開放歌迷留言點歌。

(中時 )