新北環狀線形象廣告，找來范少勳與能仁家商尬球技。（葉德正攝）

新北環狀線已正式通車，累計運量逾200萬人次，新北市捷運局17日發佈形象廣告，邀請以電影《下半場》榮獲金馬獎最佳新演員獎的范少勳擔綱演出，更找來剛締造HBL二連霸冠軍的能仁家商籃球隊跨刀拍攝，新北市長侯友宜說，希望透過范少勳與能仁家商同學的活力，象徵環狀線帶領新北市民往前衝的拚勁。

最新廣告由《下半場》團隊操刀，以快節奏畫面，融合籃球賽事的力與美，透過籃球傳球路徑呈現環狀線路線的流動感，並飛躍各站體，象徵串起新北市民便捷的生活圈。

侯友宜說，環狀線形象廣告以籃球賽作為主軸，包括籃球、籃球框、籃球場上的三分線，和球員們打氣時圍成的圓圈，都是「環狀」的概念，融合了環狀線的意象在內。

侯友宜說，過去台北捷運系統皆是放射狀，民眾搭乘捷運到新北市各處，都須要先進到台北市轉乘，而環狀線則串聯北捷橘線、藍線、綠線，相當於以台北市中心外「再創同心圓」，可大幅縮短市民搭乘里程、搭乘時間與搭乘車資。

但任代言人的范少勳表示，他住在新北市永和，他已搭過環狀線多次，以前到新店要先繞到北市古亭，現在可以直達，他很享受高架車輛可以看到外頭風景。

談到最喜歡的車站，范少勳說，最喜歡景安站，可以居高臨下欣賞台64快速道路的車流，不管是白天還是晚上，景色都非常好看。

(中時 )