苑裡民眾發現高鐵橋下的苑裡圳河水，出現紅通通的現象，環保局獲報採樣，水質均正常。（苗栗縣政府環保局提供／巫靜婷苗栗傳真）

苑裡民眾發現高鐵橋下的苑裡圳河水出現色差。（苗栗縣議員張顧礫提供／巫靜婷苗栗傳真）

有苑裡民眾發現「苑裡圳」高鐵橋下的河水時常有紅通通，以為又遭廢水汙染，苗栗縣政府環保局獲報前往採樣，查察上游是否有汙染源，17日表示，經查上游並無明顯汙染源及列管工廠，研判是因苑裡地質關係，河川底泥含鐵成分高所致，不過附近倒是發現不少垃圾，呼籲民眾發揮公德心，不要亂垃圾。

王姓民眾16日在地方臉書社團PO文，指出在高鐵橋下的苑裡圳河水，天天存有異色，照片中可見靜止的河水，出現一片片如鐵鏽般紅通通的區塊，與一旁清澈的河水相比的確驚人，環保局獲報立即派稽查人員前往採樣，抽水檢測發現水質均在正常值內。

環保局祕書蔡政勳指出，經查苑裡圳上游沒有列管工廠，稽查人員發現陳情位置水流少且沒有流動，加上通苑一帶因地質關係，鐵質較苗栗縣其他區域高，地下水抽出靜置後，常有紅色沉澱物，屬自然現象，另外，河水不流動加上日照，也容易產生藻類增生，才會造成河水紅通通的現象。

蔡政勳表示，雖然暫時排除苑裡圳水源遭到工廠廢水汙染，但稽查人員發現河圳周邊有許多垃圾雜物及瓶罐，這些也可能是造成水源汙染的原因之一，呼籲鄉親發揮公德心，不要隨手亂丟垃圾，一同維護環境整潔及乾淨水源。

(中時 )