民進黨立委蔡易餘今日接受電訪回應，近日提案修《會計法》不是為幫前總統陳水扁國務機要費案解套，也沒有受到父親前立委蔡啟芳的壓力，只是單純將過去的法律漏洞補起，沒有因人設事。

今日有媒體報導，蔡易餘近期提案修《會計法》，要將國務機要費除罪化，目的是替前總統陳水扁的國務機要費案解套，並趁最近立院在討論紓困特別預算，較無關注其他議案時，趁機偷渡法案通過。

蔡易餘表示，《會計法》在上屆立委任期時就已提案，但因為當時沒討論，且因屆期不連續，現在才重新尋求連署，而此案也沒有特別要求黨團協助，只是單純的立法提案。

蔡易餘指出，馬政府時期，處理了地方首長的特別費除罪化，但對於總統的國務機要費卻不敢處理，很明顯是因為政治考量，但也因此造成法律上的漏洞，這次提案修法，只是為了要將漏洞補起來而已。

外界質疑此舉是為陳前總統解套，蔡易餘說，目前陳前總統的刑期是龍潭案的有罪執行，當時國務機要費是無罪的，所以有關媒體報導的說法並不正確。

過去蔡易餘的父親，也是前立委蔡啟芳曾公開表示，蔡易餘若不想辦法赦免陳水扁就要「斷絕父子關係」，當時蔡易餘於臉書回應：「我爸是幹話之王。」而今日蔡易餘也澄清，這次的提案完全與蔡啟芳無關，兩人也沒有談過此事。

(中時 )