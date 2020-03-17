男子黃文彥與吳姓網友去年在臉書上留言，指前立法院長蘇嘉全的家族「貪到全新境界」，遭蘇提告連帶求償60萬並登報道歉，台北地院今開庭，蘇親自到庭表示，他剛從日本趕回國，就是要看看污衊他的人到底是誰，並強調寧願法官判他敗訴，也絕不接受調解。

男子黃文彥被蘇嘉全提告求償。(黃捷攝)

蘇嘉全提告指出，黃男去年10月17日在個人臉書上分享他妻子洪恒珠參選立委的新聞，留言指「這家族在屏東貪到全新境界」，並與吳姓網友在下方對話說：「我親戚要遴選當校長，直接找人來家裡要錢，實在有夠無恥的！」、「他可以找四五個小弟開無牌車直接在法院把你載走，把你揍一整天再送你去醫院」等語，嚴重侵害他及他家族名譽。

蘇嘉全今當庭表示，他從政29年所有的施政都可受公評，最引以為豪的就是未被司法起訴或判刑，從沒看過有人像黃男這麼明確的污衊他人格操守，若黃男言論是合理的，是否說總統作奸犯科都會沒事？

蘇說，黃男還在留言中自稱與他有私交，包括洪奇昌、陳菊、羅文嘉等人都曾找他當智囊團，藉此取信網友，但他根本就不認識黃男，黃男如果認為他貪污，應該去檢舉，讓他受到法律制裁，而非在選前用不實言論汙衊，「是可忍，孰不可忍」，他才會特地從日本趕回來開庭，看看黃男到底是誰，他絕不接受調解，「若法官判黃男無罪我也認了」。

黃男則聲稱自己是一線防疫人員，當庭亮出隨身攜帶的隔離衣物，表示本件訴訟對他傷害也很大，政治人物一般不會告市井小民，因彼此有不對等資源可利用，政治人物應透過更的方式解決人民對他的疑慮，而不是提告。

黃男說，他14、15年前擔任台北醫學大學學生會長期間，曾與蘇嘉全私下見過1、2次面，討論監視系統等議題，臉書留言內容依據，是蘇擔任屏東縣長期間，他從大舅那邊聽來的，當時盛傳2所新成立的學校，遴選校長有不公平狀況，當時他只有10幾歲，不可能去提告，但一直存在記憶中，如今蘇妻出來選立委，才憑記憶把這些事寫出來。

蘇嘉全聲請傳喚黃男大舅出庭作證，黃男則表示已忘記大舅名字，連死活都不確定，會回去問母親。庭末，法官命黃男查明後陳報大舅姓名及聯絡方式，並諭知5月12日上午再開庭。

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(中時 )