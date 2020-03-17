雲林縣首例新冠肺炎確診病患 同出國的親屬隔離 12:582020/03/17 中時 周麗蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 雲林縣長張麗善證實雲林縣第一例新冠肺炎病患是出國回來採檢確診，她呼籲民眾這段期間忍耐不要出國。（周麗蘭攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 雲林縣出現第一例境外移入新冠肺炎患者案例，縣長張麗善表示，患者旅遊回國時在桃園機場發高燒，被直接送往醫院負壓病房隔離，並沒回到家，請雲林民眾安心。 張麗善受訪表示，她在15日晚間接獲消息，患者在桃園機場發高燒，採檢證實罹患新冠肺炎，連同另一名家屬已經送入醫院隔離，必須等完全康復才回家，因此民眾不必擔心。 張麗善呼籲民眾，盡量忍耐不要出國，尤其是疫區，雲林縣公職人、員高中生以下學生都禁止出國，也呼籲民意代表，在疫情風聲鶴唳之際為了防疫不要出國。 (中時 ) #新冠肺炎 #新冠 #肺炎 #出國 #隔離 #雲林第一例 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫情嚴重 美職足MLS停賽1個月 00:102020/03/13 體育 歐美防堵慢半拍 疫發不可收拾！專家稱1～2個月內恐難改善 04:102020/03/13 生活新聞 MLB取消春訓熱身賽 開季至少延2周 02:132020/03/13 體育 倫敦地鐵駕駛確診新冠肺炎 2百萬通勤族挫咧等 18:262020/03/13 國際 日本新冠肺炎確診病例累計增至711例 死亡19人 19:172020/03/13 國際 紐西蘭要求所有入境旅客即日起自主隔離14天 16:122020/03/14 國際 防疫增生力軍！中科廠商研發2種新冠肺炎快篩試劑 12:242020/03/16 生活 海外疫情致死病例 首度超過大陸境內 21:262020/03/16 國際 里長揪團歐洲行打卡遭瘋傳 網嗆：就不要樂極生悲！ 09:592020/03/17 生活 新冠肺炎影響 全球近8億高中以下學子無法上學 11:132020/03/17 生活 社會熱門新聞 PTT爆料知道確診高中 鄉民崩潰 - 社會 南部某國立大學傳出疑似病例 學生今起不到校上課 - 社會 隱瞞泰日旅遊史中鏢 他害公司關閉恐賠天價 - 社會 生殖器驗出人妻DNA 偷腥男扯沾到她嚼過的口香糖 - 男女 新店隨機殺人案解剖 檢：20公分刀刃滿是血 - 刑案 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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