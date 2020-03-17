雲林縣出現第一例境外移入新冠肺炎患者案例，縣長張麗善表示，患者旅遊回國時在桃園機場發高燒，被直接送往醫院負壓病房隔離，並沒回到家，請雲林民眾安心。

張麗善受訪表示，她在15日晚間接獲消息，患者在桃園機場發高燒，採檢證實罹患新冠肺炎，連同另一名家屬已經送入醫院隔離，必須等完全康復才回家，因此民眾不必擔心。

張麗善呼籲民眾，盡量忍耐不要出國，尤其是疫區，雲林縣公職人、員高中生以下學生都禁止出國，也呼籲民意代表，在疫情風聲鶴唳之際為了防疫不要出國。

(中時 )