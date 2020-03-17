新冠肺炎全球發威，然多虧台灣相關部門的超前佈署，防堵疫情嚴密程度有目共睹，然「人禍難防」，這兩天暴增14起境外移入確診案例，引發民怨，名主播張雅琴也在節目上透露臉書被憤怒網友灌爆，請她呼籲眾人防疫為重、不宜出國，她則是暴怒狂轟要那些硬要出國的人「你不要回來了！」，並曝光陳時中開防疫記者會時的「真實心聲」。

張雅琴昨在《年代晚報》主播台上大動肝火，表示自己跟灌爆她臉書的民眾一樣憤怒，對那些堅持出國的民眾喊話，表示如今不是怕有人出國，「人家怕你在外面爽了一下，…就把病帶回台灣，有沒有公德心啊！」，也說陳時中昨天在宣布台灣添8起境外移入案例時，感受到他的哀怨，張雅琴解析陳時中部長真實心聲：「不要讓全台灣的人做白工嘛！」。

至於境外移入案例暴增，政府公布新措施，將來執意前往三級旅遊警示疫區、返台後確診者，不得領每日一千元的居家檢疫補助、需自負醫療費用且還要公布姓名，張雅琴大讚此舉痛快，「看看是誰，沒有辦法出去玩就受不了，還要帶病回來！」，還加碼放送「你可以出國，你不要回來了！」。

(中時電子報)