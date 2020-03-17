幹話系YouTuber來了！

YouTuber百百種，有知識型、開箱型、歌唱型都有相當傑出的代表性YouTuber，但有一群人，可能在他們的專長之外，還有第二專長就是「講幹話」，他們經常說些讓人摸不著頭緒，聽起來好像懂了什麼，卻又什麼都不懂的話。

究竟有哪些YouTuber會是幹話界的佼佼者呢？今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》來調查究竟網友心目中的幹話系YouTuber們TOP 15會有誰吧！

Image Source：[email protected]_sp1

第十名－廚佛瑞德 Fred

有廚佛之稱的Fred，憑藉著高超的廚藝進軍YouTube界，不過更吸引網友的莫過於他誇張的高級用料與講幹話的功力之深厚，經常與拍攝團隊相互吐槽，也與一般烹飪型的YouTube頻道有著截然不同的風格，爛笑話與幹話充斥的節目，大大的提升了節目頻道的娛樂性質。

▶ YouTube 頻道：Fred吃上癮

image source:Facebook／廚佛瑞德 Fred

第九名－呱吉

多了議員身份的呱吉，雖然在問政上可以有著正經且嚴肅風格，回歸到YouTube上，仍然可以常常見到他一本正經地在講幹話，不論是在上班不要看頻道或者是其本人的頻道，都能見到他經常被他人吐槽，甚至還有網友將他的幹話及爛笑話剪成特輯，讓不少人分享。

▶ YouTube 頻道：呱吉

image source:Facebook／呱吉

第八名－博恩

因「大奶微微」一炮而紅的博恩，也延續著高人氣，讓《博恩夜夜秀》一路發展到第三季，博恩擅長單口相聲，因此「幹話功力」十足，雖然網友經常吐槽博恩尷尬滿點，但網友們還是因此而被娛樂了，博恩也推廣出台灣新型態的娛樂形式，讓更多人喜歡上這種展演型態。

▶ YouTube 頻道：博恩站起來！

image source:Facebook／Stand up, Brian！ 博恩站起來！

第七名－蔡阿嘎

YouTuber界的長青樹，蔡阿嘎話題一直不斷，不論是娶妻或生子，甚至近日的遇襲事件，都讓他的網路聲量高居不下，蔡阿嘎在影片中穿插的幹話效果十足，不少網友仍會被蔡阿嘎的幹話給娛樂，再配上蔡桃貴的有趣互動，十足吸引不少目光。

▶ YouTube 頻道：蔡阿嘎

image source:Facebook／蔡阿嘎

第六名－蘇瀅 Suri

作為前15名中的唯一一名女性代表，蘇瀅參與著不少幹話系的影片內容，不過她本人也有著不少關於幹話的討論，認為她在一群男性創作者中仍然不減其講幹話魅力，而網友們印象較深刻的是她爽朗的笑聲，甚至有網友認為聽著蘇瀅大笑會有種被療癒的感覺。

▶ YouTube 頻道：Suri蘇瀅

image source:Facebook／蘇瀅 Suri

第五名－喬瑟夫

喬瑟夫也是一個最常被網友說是一本正經講幹話的YouTuber，甚至還被評為是「戴著假髮的陳孜昊」，不過以網路聲量來看，關於幹話的討論，喬瑟夫似乎是高上叛徒HowHow許多，網友的討論也經常圍繞在他與蔡哥究竟誰才是新一代的幹話王，是相當有趣的YouTuber。

▶ YouTube 頻道：喬瑟夫ChillSeph

第四名－蔡哥

上班不要看的成員蔡哥，就是以幹話及爛笑話成名的YouTuber之一，即便說是爛笑話，仍然有不少認為「廢到笑」的網友們因此買單，蔡哥也經常與不少YouTuber合作拍片，都能夠展現其「幹話功力」，也讓他有著不少討論，甚至網友讚許蔡哥講這麼多幹話都不覺得尷尬相當厲害。

▶ YouTube 頻道：蔡哥

image source:Facebook／蔡哥

第三名－J.A.M 狠愛演

近期關於幹話討論度相當高的莫過於狠愛演了，胡椒與牛排的搭檔，無厘頭的影片內容，再加上滿滿的幹話充斥，也讓他們因此累計了不少粉絲，網友們就是喜歡他們「幹話不斷」的特點，甚至後來開設自己頻道的蛇丸，也挾著這股特色讓他擠進幹話系YouTuber的前15名。

▶ YouTube 頻道：狠愛演

第二名－酷炫老師

反骨男孩的其中一員酷炫，其幹話功力也是頗受矚目，不過還是因為他在自己的頻道中開設了「幹話教室」的單元，也就讓他與幹話的連結度更高，他平常與反骨成員的互動，也是經常被吐槽，有網友認為酷炫可以一本正經，也可以滿口幹話，是相當有娛樂性質的YouTube頻道。

▶ YouTube 頻道：酷炫老師

image source:Facebook／莊酷炫(小苦苓)

第一名－波特王 Potter King

波特王藉著「幹話搭訕語錄」成名至今，去年總統大選前甚至與蔡英文合作拍片，更是聲量飆漲，出色的外型卻講著滿口幹話，這樣的反差吸引著不少粉絲，在臉書社群上也相當有能見度，網友們也讚許其團隊有源源不絕的創意，幹話滿滿的影片效果仍然十足，還有網友許願希望能被撩。

▶ YouTube 頻道：波特王Potter King

image source:Facebook／波特王 Potter King

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年03月18日至2020年03月16日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『幹話系YouTuber』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

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