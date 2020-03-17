茂生農經(1240)108年下半年豬場保育舍完成擴建，預期今年豬隻銷售業務將大幅成長，今年度將完成3000頭母豬投資案，公司預期至明年年底豬隻銷售貢獻可望翻倍成長。

面對新冠肺炎疫情衝擊，董事長吳清德說，餐廳需求量大幅下滑，豬價今年表現保守看待，他話鋒一轉指出，市場將會進行自然淘汰，原本台灣約有7400~7500飼養豬戶，去年因非洲豬瘟影響跌破7000戶，此波疫情波及，預期將會再進行淘汰，這對養豬業來說是件好事，能存留下來的，將會是有競爭力的業者，可以提升台灣的養豬實力。

吳清德說，公司在去年下半年保育舍完成擴建，保育舍採恆溫設備，並進行種豬的淘汰，也新買進母豬提高配種率，朝育成率目標18頭前進，如此獲利將相對提高。他樂觀表示，公司今年整體豬隻銷售將大幅成長，若配合仔豬數量提高時，採出售仔豬方式給飼養戶，推廣吃茂生農經豬飼料，對本業飼料銷售也將會有正面的助益。

在洗選蛋方面，茂生也積極布局，吳清德笑著說，疫情來臨消費者注重免疫力的增強，而雞蛋是最便宜的蛋白質來源，推升雞蛋市場的需求。以往這個時間點，雞隻的健康都好，由於過量飼養，蛋價都會微降，現在因為疫情的原因，目前的蛋價還算可以，預期蛋的需求成長會持續，對蛋價表現有正面的助益。

(時報資訊)