DRAM廠南亞科(2408)對2020年全年市況維持樂觀看法，預估公司全年位元銷售量成長約10%，與市場需求成長率相當。針對疫情，公司的製造、銷售、營運皆正常運作，第一季出貨亦符合預期。但受到外資及投信聯手賣超影響，南亞科今早股價續跌到55元以下今年新低。

南亞科2019年資本支出約為新台幣55億元；公司董事會決議2020年資本支出預算以不超過新台幣92億元為上限，其中包含10奈米級製程研發、試產及20奈米尾款等資本支出。公司日前宣布，成功開發出10奈米級DRAM新型記憶胞技術。

南亞科看好今年銷售持續成長。公司預估本季位元銷售量季成長低個位數百分比，預估2020年位元銷售量年成長約為10%，也持續調撥5~10%的產能做為製程及產品研發使用。

展望今年市場，南亞科表示，2020年庫存持續去化，供需逐步穩定，全年保持樂觀看法。需求面部分，預計伺服器需求穩定成長，手機DRAM搭載量增加，PC出貨量穩定，消費型電子產品需求穩定成長。供給面部分，供應商2019年資本支出保守，供給成長有限。

此外，針對2019新型冠狀病毒肺炎事件，公司配合政府規定嚴格執行高標準防疫措施；因製造生產及外包封測作業皆在國內，未受疫情影響，第一季出貨也符合預期。將持續密切觀察事件發展，並採取必要措施以確保整體營運及出貨正常。

(時報資訊)