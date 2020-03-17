歐洲最高水準的西甲足球聯賽，因為新冠疫情已先停賽兩輪，但真正復賽的時間遙遙無期，尤其是西甲「蝙蝠軍團」瓦倫西亞今天宣布，該隊的球員與隊職員共有35％驗出新冠肺炎陽性反應，堪稱全世界目前受疫情衝擊最深的運動團隊。

瓦倫西亞前一天回報5人確診新冠，包括阿根廷後衛加萊（Ezequiel Garay）、法國後衛曼加拉（Eliaquim Mangala）都中鏢，未料才隔一天就爆衝到全隊3成5感染新冠病毒。

「目前所有的案例都沒有症狀，均進行居家隔離並持續接受醫療評估，也按計畫進行自主訓練。」瓦倫西亞官方聲明表示。

瓦倫西亞上月19日在歐冠16強賽首回合客場迎戰亞特蘭大，聖西羅球場湧入4萬多人。（美聯社資料照）

西班牙新冠確診人數即將破萬，是疫情重災區之一，但瓦倫西亞為何成為重中之重，可能原因是2月19日他們在歐冠16強首回合，作客米蘭的聖西羅球場對決義甲球隊亞特蘭大，當時歐洲疫情還不嚴重，聖西羅湧入44,236名觀眾。上周第2回合轉戰瓦倫西亞主場，比賽則採閉門進行。

如今義大利是大陸以外最嚴重的新冠疫區，只是以2月19日作客米蘭來看，也早就超過新冠病毒可能的14天潛伏期。是否因為瓦倫西亞此前並未全面進行病毒篩檢，現在才查出來？抑或是瓦倫西亞的狀況未必與作客義大利有關，而是西班牙疫情的嚴重程度超乎想像，恐怕更令人憂心。

(中時 )