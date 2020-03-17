粉絲自掏腰包打造安慰獎。（楊漢聲攝）

全國環境教育獎公布第7屆複賽入選名單出爐，很可惜代表台東縣出賽的青農魏瑞廷未能如願以農夫身分入選個人組複賽，而成為遺珠，但卻有粉絲自掏腰包打造「安慰獎」獎牌，受到粉絲鼓舞魏瑞廷誓言未來絕對要為台東農業拿下1座全國環境教育獎。

魏瑞廷日前接獲主辦單位的通知，很遺憾未能入選全國環境教育獎複賽，但評審們也肯定魏瑞廷在農業環境教育上的努力，不僅領先全球以區塊鏈結合稻米產業，打造出透明值得消費者信任的溯源履歷，同時也善用生態上天敵的概念，運用擬態猛禽驅趕稻田裡的野鳥與野鴨，減少人與野生動物的衝突。

由於許多網友都非常關心魏瑞廷是否有入選複賽這件事，他第一時間得知，無法如願入選，雖然難過，但他仍將比賽過程與評審建議分享給朋友們知道，如果未來有人要挑戰時也能參考，一起為台東拿下這個獎項。

許多網友紛紛留言別難過，更有網友說，區塊鏈導入稻米產業領先全球，擬態猛禽的運用更是友善環境的表率，不得獎實在可惜，你在我們心中是第1名等語，讓魏瑞廷直說真的「揪甘心」。

這幾天魏瑞廷突然收到沒有沒有寄件人資訊的包裹，打開一看是個刻有猛禽老鷹的獎座，上面刻著台灣之光及「好米滿家香，良米大家嚐，區塊鏈運轉、世界響叮噹」等鼓勵的話，魏瑞廷說真的很驚喜，也很感謝支持他的朋友這樣有心送他這個獎座，讓他又燃起繼續為台東這塊土地努力的動力。

(中時 )