新冠肺炎引起全球發燒，彰化縣一名警官10日與妻子飛土耳其旅遊10天，出國前就引起一陣議論；豈料，16日台灣一口氣新增8人確診，其中3人就是到土而其旅遊，如今班機停飛台灣，預計20日返國面臨無飛機可搭，彰化縣警局表示，已經請旅行社協助，可能從第3地曼谷提早返台，但很多基層員警卻罵翻，明知疫情緊，還要飛，這樣「身先士卒」，讓很多人擔心受怕、增加不少麻煩。

這對警官夫妻出國前，就引起擔心，畢竟台灣確診案例，多是出國感染，縣府雖然沒有明令禁止出國，但明顯地，都不鼓勵出國旅遊了，身為警官，還堅持要請長假，大家「能說什麼呢？ 」，很多人說真不懂，執法人員，應該更小心，這當頭行為很容易被檢視，只能說「勇敢台灣人啊」、「明知山有虎，偏向虎山行」。

該警官也超無奈，夫妻參加旅遊團費用20萬元，去年就訂好機票，當時土耳其並非疫區，也沒有確診染病，事情急轉直下，始料未及，彰化縣警局也很害怕這名勇敢的警官，一旦帶來傳染，整個縣警局都得淪陷了，到時候影響就很大了，總之，全國一定是居家隔離14天。

昨天台灣台灣指揮中心已經將土耳其等42國與一地區列為3級旅遊疫區，阿聯酋航空停飛台北，面臨可能回不了國，員警搖頭「自由的代價」。

彰化縣警察局表示，申請出國前，曾希望他做好自我評估、考慮，但警官夫妻最後決定照原訂計畫出遊，彰化縣警局正透過該團旅行社安排，從伊斯坦堡轉機曼谷返台，如果再不行，就由香港返台，希望一切順利。

(中時 )