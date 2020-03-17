新冠肺炎疫情持續發燒，第一線防疫人員不眠不休的投入防疫相關工作，台中飯店、餐飲業者紛紛針對醫護人員釋出住房與用餐優惠案！其中，順天環匯感念即日起至4/30期間，特別推出「環匯X醫護軍警公教24小時住房專案」，只要是醫、護、軍、警、公教人員，預訂豪華客房並於入住當日出示相關身分證件/刷國旅卡，無論平假日，每人僅1,600元，兩人一房，每房至多贈送2客自助式早餐。

台中順天環匯表示，該專案同時額外享有提早於中午12點進房，保證入住24小時的特殊待遇（如住宿當日晚上6點入住，可於隔日晚上6點才退房，最遲可至退房當日晚上8點才退房）及免費贈送200元餐飲抵用券等優惠；此外，若是3、4月份壽星訂房入住，還享有每人200元額外折扣（兩人一房，每房僅2,800元）。

順天環匯酒店強調，為提供安心住宿，自農曆年節前，飯店即針對每位進出飯店大樓的旅客及工作同仁進行體溫量測及一線服務同仁強制配口罩措施；此外，也針對旅客易碰觸的地方，包含電梯樓層面板、客房內桌椅、餐廳桌椅及健身中心器材設備等，每日定時多次使用酒精消毒擦拭。

(工商 )