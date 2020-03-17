新冠肺炎疫情在全球蔓延，尤其近來北美地區淪陷，讓各界開始重視疫情防範。除了有不少西洋大咖酷玩樂團主唱克里斯馬汀（Chris Martin）、約翰傳奇（John Legend）等人，為推廣宅在家而免費為歌迷直播演唱會外，「死侍」萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds）、「花邊教主」布萊克萊芙莉（Blake Lively）夫妻倆則宣布捐贈100萬美金（逾3022萬台幣）給新冠肺炎大流行期間的第一線救難組織。

萊恩雷諾斯日前參與的Netflix電影《紅色追緝令》才宣布停工拍攝，他當地時間16日在社群網站上表示：「新冠肺炎病毒對於老年人以及低收入家庭影響嚴重，布萊克和我決定捐贈100萬美金給予『Feeding America』以及『Food Bank Canada』組織。」呼籲有能力的網友一同加入助人的行列。同時他也不忘開好友玩笑，搞笑公開「金鋼狼」休傑克曼（Hugh Jackman）的電話號碼，讓人會心一笑。

(中時 )