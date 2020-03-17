台中市農業局長蔡精強今天在市政會議提出新修的《台中市石虎保育自治條例草案》。（盧金足攝）

保育石虎條例三度闖關！為保育瀕危動物石虎，市府擬定《台中市石虎保育自治條例草案》，兩度送市議會審查未過關，將再提送市議會審議，盼將石虎保育工作法制化，苗栗縣全台第一個通過石虎保育條例，台中為石虎數量第二多的地方，農業局擴大熱區調查，增加友善農業等獎勵，市長盧秀燕要求先和議會溝通，盼該自治條例順利通過，保護石虎。

台中市保護石虎，除作為台中花博的吉祥物，花博結束後，盧秀燕還將石虎家族做為永遠的「城市吉祥物」，大力推動石虎保育自治條例，但送議會審議時，議員要求辦理石虎族群與棲地調查工作。

今天在市政會議時，農業局提案修訂《台中市石保育自治條例》，保護台灣現存唯一原生貓科動物石虎，市府擬定石虎保育自治條例，去年底已完成熱區範圍調查，發現后里、東勢山區有石虎，連鄰近山區的大安溪、大甲溪與烏溪，都曾有石虎蹤影。

農業局調查時，甚至發現，今年的三起石虎路殺案，一件石虎命喪海線區域梧棲區，讓農政單位很驚訝，被視為在山區的動物，怎會出現海線，是否人為或食物鏈生態改變，石虎生存環境更險惡，自治條例刻不容緩，農業局修正草案內容，重新送審，希望順利通過有效保護石虎。

農業局長蔡精強今天在市政會議提出新修的《台中市石虎保育自治條例草案》，石虎是台灣目前唯一存在的原生貓科動物，生存在海拔一千五百公尺以下，分布於苗栗台中、南投、彰化等淺山地區，是台灣中部淺山生態系統中關鍵指標性物種。

憂心族群逐漸減少，蔡精強說，根據調查，全台約剩500隻，其中台中市約有100多隻急需保育，為穩定石虎族群數量，市府出《台中市石虎保育自治條例》，之前兩度送議會審查失敗。

去年底台中市完成石虎熱區範圍調查，舉辦說明會，收納各方意見後修訂出草案，內容增加友善環境耕作獎勵。

農委會今年選定南投縣、台中市試辦友善環境耕作獎勵，只要不用除草劑，農藥或捕獸夾的農民，每公頃補助2萬元，如果養雞戶發現石虎入侵痕跡，通報市府，可補貼3000元，用作增設圍籬或其他保護設施，避免獵殺石虎。

(中時 )