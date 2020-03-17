因應新冠肺炎，一些企業對勞工實施減班休息，儘管勞動部準備實施出「安心就業計畫」，補貼向政府通報減班休息之企業內部勞工因為減班而減少的薪水。但民進黨立委林淑芬今日在立法院質詢時質疑政府的方案反而可能導致無薪假通報黑數。

林淑芬指出，如今勞動部的方案，依照最高投保級距45800元算，因減班減薪不得低於基本工資，勞工還有23800元，薪資差額22000，政府將補貼差額一半即11000元。但對一些本來薪水只有2萬5千多，僅僅略高於基本工資的勞工，如果一周停止上班一、兩天，薪水就會低於基本工資，此時再要雇主通報無薪假，雇主必須增加給薪，會不願意，形成通報黑數， 安全網就沒用了，因為雇主根本不願意通報。又不可能要勞工對老闆說不給我基本工資就違法，如今全面經濟蕭條，勞工不敢輕易辭職。

勞動部長許銘春回稱，對於薪水貼近基本工資勞工，勞動部已規劃可讓他們有到公部門上工機會，用時薪補助薪資。但林淑芬質疑如今對於薪水45800的勞工可直接補貼薪資，對弱勢勞工反而要再額外多上班才能得到薪水？兩種勞工待遇應該要一樣，請許銘春回去再想想。許銘春允諾會再研究。

(中時 )