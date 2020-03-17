大陸武漢市當局周二對外發布公告表示，自17日0時起，將對所有境外來武漢人員實施集中隔離，進行14天的隔離觀察，且隔離費用由當事人自理。

武漢市新冠肺炎疫情防控指揮部指出，新冠肺炎境外輸入病例的醫療、隔離費用，有參加醫療保險的，按照相關規定執行收費；而未參加基本醫療保險的，由患者當事人自行負擔。不過若經認定有困難的人所產生的費用，將按照法律的規定給予醫療救助。

另外，海南省三亞市、安徽省以及北京市也都在早前相繼宣布所有境外入內人員，一律到指定場所集中隔離觀察，隔離期間所有費用自理。

國務院總理李克強周一召開中央應對新冠肺炎疫情工作領導小組會議。會議當中指出，當前境外輸入病例讓疫情何時結束帶來不確定性，因此當前必須強化其他有關國家溝通和協調，推動共同執行履行疫情防控指南，嚴格執行個人、地方、接待方、家庭等追蹤制度，居民出境旅遊也必須進行提醒。

(中時 )