縣議員張益生（右）邀交旅處和警方到竹67線現場會勘，決議兩側畫紅線禁停。（張益生提供／羅浚濱新竹傳真）

新冠肺炎疫情造成日本賞櫻團遽減，全省各地賞櫻景點都湧現人潮，五峰鄉山上人家森林農場因還能欣賞銀河、雲海及日出美景，吸引眾多攝影愛好者「朝聖」，農場停車爆滿還一路停到竹67線，違停造成白蘭部落居民回不了家，交旅處會勘後將採取畫紅線禁停等措施。

縣議員張益生接獲居民陳情，邀縣府交通旅

遊處長游志祥、竹東分局警方參與白蘭部落會議，並到竹67線現場會勘，山上人家業者稱農場停車位可停300輛車，開業17年來，首次出現遊客不斷上山到農場賞櫻的盛況。

白蘭部落居民陳述這20多天來，山上人家每天都湧入大量車潮，尤其是228連續假期，竹67線從涼山開始一路違停到農場，狹窄山路違停後無法通行，造成居民有家歸不得。

經過討論後，竹67線8.4K至7K到涼山，雙向畫設紅線禁止停車並設置指標，山上人家停車場停車若逾8成時，須派員到竹67線管制車輛，警方則取締違停。

張益生請交旅處研議在竹67設置旅客服務中心，五峰鄉景點均設指示標誌，並向中央爭取在竹122線35K沿線及竹67線設置預警系統，假日遊客多時在竹122線做分流管制，同時與林務局協調評估林道做為疏散替代道路。

(中時 )