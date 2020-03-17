新冠肺炎疫情帶動商務NB及遠端工作伺服器需求，且大陸廠區復工率逐步攀升，嘉澤(3533)營運可望自3月起回穩，嘉澤表示，3月及4月訂單需求強勁，隨著產能利用率提升，預估營收及出貨將逐漸恢復正常，儘管新冠肺炎疫情致使5月以後訂單狀況仍待觀察，但雲端伺服器長期需求看好，公司營運不看淡。

嘉澤主要產品為CPU Socket，早期產品以DT為主，之後陸續跨入NB及伺服器，隨著Purley平台轉換率從40%拉升到去年底的80%至90%，嘉澤伺服器產品佔比也逐步拉升，去年伺服器佔比已從上半年約22%到23%攀高至下半年的26%到27%，成為推升嘉澤去年業績大躍進的推手。

原本嘉澤認為，相較於去年上半年，今年上半年伺服器市場是相對穩定樂觀，並預估伺服器是今年公司業績成長主要動能，不過今年初大陸爆發新冠肺炎疫情，並延燒至歐美國家，嘉澤雖然大陸廠區順利復工，復工率已逐漸拉升到80%，目前訂單亦相當強勁，不過公司仍謹慎接下來狀況。

嘉澤前2月合併營收為18.04億元，年減15.1%，受惠於商務NB及伺服器訂單需求增溫，營運可望自3月起回穩，隨著產能利用率提升，嘉澤預估3月起營收及出貨將逐漸恢復正常，儘管新冠肺炎疫情致使5月以後訂單狀況仍待觀察，但Intel新一代的Eagle Stream平台伺服器CPU可望如期，雲端伺服器長期需求看好，公司營運不看淡。

(時報資訊)