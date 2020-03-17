網路訂單暴增 亞馬遜在美急增10萬員工 13:122020/03/17 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情爆發帶動線上購物需求，亞馬遜（Amazon）周一（16日）宣布在美國增聘10萬名倉儲和送貨員工，以因應網路訂單激增的情況。 亞馬遜還宣布，到4月底以前，美國倉儲和送貨員工的時薪調升2美元，在英國的時薪調高2英鎊，許多歐洲國家的時薪調升2歐元。這家電商巨擘目前給予美國部分地區的倉儲與送貨人員時薪15美元以上。 亞馬遜上周六表示，在網站上「生活日用品」項目裡一些品牌產品已銷售一空，並警告送貨時間可能會延宕。 (工商 ) #亞馬遜 #倉儲 #網路訂單 也許您會感興趣 推薦閱讀 鈞曜智慧倉儲系統 智慧製造好伙伴 04:102020/03/16 產業特刊 狂掃防疫物資抬價賣 美男被亞馬遜停權還遭死亡威脅 13:132020/03/16 國際 無良兄弟囤積物資牟利 遭控後全數認捐 18:552020/03/16 國際 《美股》美網購訂單飆升，亞馬遜將招聘10萬倉儲物流員工 11:252020/03/17 財經 財經熱門新聞 美股崩後 川普又驚爆這句！道瓊期狂噴700點 - 財經 台股明反彈 專家：散戶有這些股票先砍 - 財經 台股周一至周三漲跌曝光 散戶別做錯了 - 財經 散戶慘遭斷頭…爽到誰？專家揭殘酷內幕 - 財經 台股「多殺多、融資斷頭」 投資恐慌難測遠大於2008年金融海嘯風暴 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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