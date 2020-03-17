新冠肺炎疫情爆發帶動線上購物需求，亞馬遜（Amazon）周一（16日）宣布在美國增聘10萬名倉儲和送貨員工，以因應網路訂單激增的情況。

亞馬遜還宣布，到4月底以前，美國倉儲和送貨員工的時薪調升2美元，在英國的時薪調高2英鎊，許多歐洲國家的時薪調升2歐元。這家電商巨擘目前給予美國部分地區的倉儲與送貨人員時薪15美元以上。

亞馬遜上周六表示，在網站上「生活日用品」項目裡一些品牌產品已銷售一空，並警告送貨時間可能會延宕。

(工商 )