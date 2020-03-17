股東會旺季將屆，上市櫃企業如何順利召開股東會並防疫確保股東安全？雲品集團提解方。

新冠肺炎疫情重創觀光飯店，其中「宴會」與「住房」受創最重，因企業紛紛取消聚會商務活動，大型觀光飯店每月損失平均5000萬元，鑑於股東會旺季即將到來，擁有眾多宴會場地的雲品推出「5大防疫」措施搶商機，其中在場內座位席次規劃上，標榜將統一安排相距一公尺的「梅花座」座位分隔法，將間距拉開，可減少近距離接觸，也能減少病毒傳染的機會，目的就是要讓2020年各大上市櫃公司的股東常會可以安心順利進行。

雲品針對股東會規畫的防疫措施包括：從會議場地事前須採取醫療級紫外線殺菌燈進行空間消毒，殺菌燈可產生253.7nm波長的紫外線，照射30分鐘， 能維持場地空間安全無虞。此外，股東報到進場時除了提供75%的清菌酒精提供消毒外，更採用了FLIR 紅外線熱像測溫儀，可即時顯示進出飯店顧客的人體溫度影像，有效快速的達到初步篩檢的目的，如遇有體溫超過37.5的股東，更設置發燒隔離區的獨立空間，讓體溫過高的股東可在隔離區內觀看現場直播、且可提出臨時動議的方式進行，以維護股東權益。

在場內座位席次規劃上，將統一安排相距一公尺的「梅花座」座位分隔法，將間距拉開，可減少近距離接觸，也能減少病毒傳染的機會，目的就是要讓2020年各大上市櫃公司的股東常會可以安心順利進行。

頤品大飯店新莊館鄰近捷運新北產業園區站，廳內擁有700吋360度LED大型環形螢幕，加上頤品大飯店新莊單一樓層1,000坪，挑高10米，會場為北台灣單一最大場地，可同時容納190桌，提供近2,000人的大型會議。而占地900坪的頤品大飯店新店北新館，可依需求規劃大小不同的會議型式，空間運用十分多元，鄰近捷運大坪林站，此兩個據點在捷運環狀線開通後，交通的條件變得更加便利。另外占地7,000坪的桃園皇家薇庭，擁有六個獨立廳別，皆擁有較大且寬敞的空間適合辦理大型股東常會。

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