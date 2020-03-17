國民黨立法委員林奕華今（17）日指出，未來兩個月全國將有超過36萬名學生將上考場應試，有鑑於已經有高中同學感染新冠肺炎，呼籲教育部應站在維護學生權益的立場，立即協調疫情指揮中心、勞動部等單位，因應新冠肺炎對相關升學考試的影響，成立隔離試場，以降低衝擊。

林奕華指出，本月15日，國內已出現第一起高中生確診病例，導致全班停課14天之案例；接下來不到一個月，全國高職在校生工業類丙級檢定的學科筆試測驗即將登場，約有3萬名學生將應試。她說，緊接而來，又有四技二專統測與國中會考，整個四、五月，有將近36萬名學生要參與相關升學考試，面對急劇升溫的新冠肺炎疫情，教育部應該立即協調相關單位，部署好相關隔離試場計畫，以確保所有攸關學生升學權益的考試，並不會因為疫情而受影響。

林奕華表示，雖然全國高職在校生工業類丙級檢定的學科筆試是由勞動部主辦，但相關檢定攸關後續四技二專甄選入學的優待加分計算，教育部不可完全置身事外。林奕華進一步表示，由於勞動部並非教育主責單位，不了解相關證照檢定考試對學生升學之影響，故面對居家隔離或是當天體溫超標之學生，僅消極的以退費或是擇期補試作為應變措施；但專門為高職生所辦的集中專業考試一年只有一次，退費更無法彌補對後續升學推甄的影響，教育部應該積極與相關單位協調，給予學生最好的保障。

全國高級中等學校教育產業工會秘書長許麗吉也說，剛結束的全國高中特色招生科學班考試，教育部就針對應試當天體溫超過37.5度的學生，以備用試場處置。為何同樣是學生，技職體系的學生就必須受到次級對待？不能啟動備用試場機制？除此之外，許麗吉更表示，教育部應該針對接下來的大型考試，統一發放應試用口罩。因為由考生自行準備，不但增加監考人員、考生購買口罩壓力，更可能產生舞弊情事，教育部、疫情指揮中心不可不慎！

林奕華強調，接下來的大型考試，防疫指揮中心及教育部、勞動部應有超前部署的準備。對於參加考試的健康考生與監試人員，絕對要確保不會因為考試而群聚感染。因此，無論是座位安排、額溫槍、口罩、消毒備品等都應備齊。另外，教育部應該針對應試當天疑似發燒的考生，評估啟動隔離試場機制，並同步配套在現場支援的醫護人員與相關防護設備，確保考場不會成為防疫缺口。對於居家隔離或居家檢疫的考生，教育部也應該會同疫情指揮中心，研議相關配套、補救方案，維護考生權益。

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(中時電子報)