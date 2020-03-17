針對日前向國防部調閱軍事資料引發爭議，國民黨立委吳斯懷今（17）日表示，他對中華民國的忠誠不容質疑，而且索取的資料都是公開資訊；談及兩岸議題，吳斯懷表示，情緒不能解決問題，呼籲大家應冷靜看待兩岸議題。

吳斯懷今天接受電台專訪，對於日前向國防部調閱軍事資料引發社會議論，吳斯懷表示他坦蕩蕩，「我對中華民國的忠誠不容質疑」，更何況索取的資料都是公開資訊，沒有「密」可言。

針對基進黨立委陳柏惟要吳斯懷洗刷大家對他的疑慮，吳斯懷則強調「中國大陸是我們的敵人我講很多次了」，不需要因為某個委員要求就回應，每個委員都有資格監督政府，但他呼籲各黨派立委：「立委不需要花時間去監督其他立委，這沒有太大意義」。

吳斯懷表示，為誰而戰、為何而戰，他已公開發表過多次看法，「我為捍衛中華民國而戰，粉身碎骨在所不惜，但我絕對不會為台獨而戰」。

談及兩岸議題，吳斯懷表示「如果罵中共可以改善兩岸關係，我一定願意跳出來罵」，但一時的激情不能解決問題，呼籲大家應冷靜一點看待兩岸議題。

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(中時電子報)