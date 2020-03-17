罷韓行動進入第2階段，罷韓團體指控負責選舉罷免的高市府選委會主委、高市副市長陳雄文「球員兼裁判」，涉觸未利益迴避、違反行政中立，還向監委陳情。前國民黨立委孫大千今（17）日痛批罷韓團體「心虛」，他說，「綠營執政縣市也都是副首長或主秘擔任選委會主會，為什麼民進黨可以，韓國瑜就不行？此外，高市選委會85％的委員都是由陳菊任命的，韓國瑜怎有能力操控選委會？中選會現在是握在民進黨的手上，韓國瑜恐怕只有任人宰割的份吧。」

罷韓團體到監院告陳雄文的狀，引發質疑，繼國民黨北市議員游淑慧在臉書發文要罷韓團體先去做功課，檢視歷屆各縣市及中央政府選委會主委的組成及政黨身份，之後再告狀，驚嘆「有人失憶、雙重標準」到這種程度後，曾是挺韓大將的孫大千也在臉書貼文，反駁高市府根本沒能力阻止罷韓公投進行。

孫大千今天在臉書反嗆罷韓團體到底是在心虛什麼？真的假不了，假的也混不了！他指出，高雄市選委會85％的委員都是由陳菊所任命的，韓國瑜如何有能力操控選委會呢？更何況中選會現在是握在民進黨的手上，韓國瑜恐怕只有任人宰割的份吧？

孫大千質疑，許多綠營執政的縣市，在現任首長競選連任期間，也都是副首長或是主秘擔任選委會主委，難道這也是球員兼裁判嗎？為什麼民進黨可以，韓國瑜就不可以呢？

孫大千強調，依法仔細查核連署資料是選委會應負起的責任，不論是偽造代簽，或是資格不符，原本就是在規定剔除的範圍之內，倘若連署的過程真的是光明正大，坦坦蕩蕩，罷韓團體又有什麼必要在這裡大呼小叫，哭天喊地？

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(中時電子報)