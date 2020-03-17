美股道瓊指數再度暴跌2997點，創史上美股最大單日跌點，財政部長蘇建榮與金管會主委顧立雄今17繼續在立法院向投資人信心喊話，強調外資匯出並沒有像賣壓那麼大，兩位財金主管也樂觀認為，外資資金仍停留在台灣，因此將密切關注美股對台股的影響，再視情況國安基金是否進場護盤。

美國聯準會周一無預警狂降息，接近零利率，結果導致投資人更恐慌，擔心「確實出現經濟警訊」，美股一開盤就觸及熔斷機制，接近尾盤時，川普又放話指，疫情有可能拖到7月、 8月或者更晚結束，失望賣壓再度大舉出籠，終場道瓊指數狂瀉2997.10點，收在20,188.52點。但川普在美股收盤後又忍不住在推特發文，美國將大力支持受「中國病毒」重擊的產業，例如航空業等，堅信美國會變得更強。分析師則認為川普信心喊話雖可能對部分產業期貨指數表現有幫助，但究竟有多少救市效果仍有待觀察。

針對美股再度大跌，財政部長蘇建榮、金管會主委顧立雄今天到立院院會備詢前在立院接受訪問，再度對投資人信心喊話。顧立雄說，昨天台股收盤時，已經反映道瓊期貨指數在美股的現貨收盤後，本來漲了1900多點，後來道瓊期貨指數下跌了1500點，台股昨天也跌了411點，今早美股收盤跌了2997點，反映投資人恐慌性心理，也反映美股現貨開盤前的道瓊期貨指數的1500多點的賣壓。

顧立雄呼籲投資人對台股仍然要有信心，因為台股目前還算在理性範圍，政府將密切關注台股狀況，至今美股道瓊期貨指數事實上已經回穩，對於台股表現，尤其在基本面仍然有信心。他並表示，各國相繼推出貨幣、財政政策挽救經濟，台股基本面也是不錯的，殖利率維持在3.9，應會受外資青睞，儘管外資仍有賣壓，但匯出狀況沒有像賣壓這麼大，顯示外資資金仍保留在台灣。

蘇建榮則表示，台股過去兩天成交量都在2千億以上，顯示動能還在，由於美股這兩天震盪幅度相當大，因此國安基金還在密切關注美股表現對台股的影響，不排除隨時召開臨時的國安基金管理委員會，視情況決定是否進場。

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(中時電子報)