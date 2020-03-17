為防範新冠肺炎疫情傳播，市府經發局發函給各公、民有市場，要求落實配戴口罩營業自主衛生管理！市議員鄭功進17日為民有市場自治會請命，抨擊市府不應只照顧公有市場及觀光夜市業者，民有市場恐成防疫破口，因攤商營業時間長早出晚歸，根本不可能有時間去藥局排口罩。

鄭功進表示，對抗新冠肺炎應是全民總動員，市府有心拉高防疫層級，就不應把買口罩的問題丟給攤商，日前立委黃國書成功爭取中央經濟部，統一配送醫療口罩給各公有市場及列管夜市攤商；但肺炎病毒傳染並不會分公、民有，加上許多公有市場及夜市攤位所有人並非實際營業人恐成防疫破口。

鄭功進說，市場攤商普遍年紀較長，工時和一般上班族不同，根本不太可能還特別抽空去排隊買口罩。在每天近千人進出的公、民有市場，做好防疫的工作更不應分中央與地方，除基本的口罩外；市府應提供足量消毒水及額溫槍，確實做好防疫準備。

張姓攤商指出，自己身為民有市場自治會幹部，1月底前就依循市府要求，向全體攤商統計並下訂5大箱口罩，卻遇上中央政府統一徵用；市府應積極提出配套辦法。廖姓攤商說，大家同樣在市場討生活，公有市場租金已比民有市場便宜，為什麼連防疫必需的口罩，也被晾在一旁？

(中時 )