東勢警分局祭出4種防疫殺手鐧，圖為駐地出入管制。（東勢警分局提供／陳淑娥台中傳真）

東勢警分局祭出4種防疫殺手鐧，圖為上班前SOP流程。（東勢警分局提供／陳淑娥台中傳真）

東勢警分局祭出4種防疫殺手鐧，圖為上班前SOP流程。（東勢警分局提供／陳淑娥台中傳真）

新冠肺炎疫情持續升溫，台中市東勢警分局除配合警察局規劃警備大樓異地辦公外，更是祭出4種防疫殺手鐧，包括、駐地出入管制、上班前SOP流程、伙食分流及防疫垃圾區分，避免因同仁間交叉感染，而造成機關運作困難。

分局長陳家銘表示，全球新冠肺炎疫情不斷擴大，分局除積極配合市政府相關防疫措施外，亦規劃四種防疫措施多管齊下超前部署，希望避免因同仁之間交叉感染，而造成機關運作困難。

4種防疫殺手鐧包括：

一、駐地出入管制：將內、外勤人員上班出入口做區分，偵查隊及東勢所員警由分局大門出入，內勤人員統由分局後門出入，避免內外勤發生交叉感染。

二、上班前SOP流程：偵查隊及東勢所員警上班前，先由東勢所值班測量體溫，內勤人員由後門進入上樓前，要先測量體溫並登記，強調自主管理以避免人員有發燒情形還上班。

三、伙食分流：以往內、外勤人員至餐廳用餐，現改由各單位派人統一領取已盛菜飯之餐盤，回組室內分離用餐。四、防疫垃圾區分：使用過的防疫物資垃圾及一般垃圾處理方式不同，防疫物資垃圾先以雙層垃圾袋確實密封後，再交由清潔隊處理。

此外，東勢警分局指出，市府規定物流、信件只能送到1樓，訪客需量體溫戴口罩及實名登記，不便之處請民眾包涵並配合相關規定，共同做好防疫工作。

(中時 )