台北市大橋頭幫角頭劉丁柱，3月本月1日在自家宮廟前遭槍手近距離開槍，教訓示威意味濃厚，警方不排除與宮廟糾紛或黑幫尋仇，經警方極力偵辦，日前得知嫌犯落腳在花蓮民宿，今天上午趁嫌犯騎單車爽遊中橫時，當場逮捕包括槍手在內的五名涉案份子，嫌犯供稱，是因不滿對方太囂張，才會開槍嗆聲。

綽號「柳丁」的57歲劉丁柱，10年前涉及組織犯罪、暴力討債，近年來在安西街從事宮廟陣頭，手下有很多小弟，前天凌晨6點多，劉獨自要到民權西路口的宮廟，遭到埋伏在旁、戴口罩的男子近距離開槍。

劉聲稱並未與人結怨，雖然以前曾有過案底，但近來並沒有做壞事。案發時，1名身材魁武的槍手朝他開槍，第1槍往旁邊的柏油路射擊，並未打中劉，第2發疑似卡彈，第3發無法擊發，監視器畫面看出槍手立刻拉滑套，劉喝斥「幹什麼！」槍手撿起彈殼後騎車逃逸。

劉男遭開槍後接受媒體採訪，還笑稱「槍手手法太嫩」，還嗆，有事情可以公開來說，不用找人開槍。警方研判，槍手示警意味濃厚，上午5名歹徒落網後，嫌犯供稱，是因不滿對方太囂張，才會開槍嗆聲，目前嫌犯正由警方帶回台北市偵訊當中。

(中時電子報)