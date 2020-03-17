和平區烏石坑溪魚梯私房景點，只要捉對角度，就能拍出「土耳其棉花堡」美照。（和平警分局提供／陳淑娥台中傳真）

和平區烏石坑溪台版棉堡私房景點，吸引大批遊客在假日慕名造訪。（和平警分局提供／陳淑娥台中傳真）

世界遺產「土耳其棉花堡」是遊客心目中必去景點，近日網路瘋傳台中市和平區也有台版棉堡私房景點，原來是烏石坑溪「魚梯」工程，由於不斷有泉水流動，只要捉對角度，不用出國也能拍到跟「土耳其棉堡」一樣的美照。由於假日湧入大批遊客，和平警分局16日呼籲，切勿進入「魚梯」影響魚蝦洄游，更不要前往危險水域戲水。

台中市和平區烏石坑社區的烏石坑溪近日甫完成「魚梯」工程，由於不斷有泉水流動，眼尖網友發現實在太美麗，只要捉對角度拍攝，更似土耳其知名景點「棉堡」，大批遊客在假日慕名而來，瞬間擠滿烏石坑山區。

和平警分局雙崎派出所所長許棋舜表示，烏石坑社區道路狹小，可供停放車輛地點不多，請遊客進入社區務必遵守交通規則，聽從警方指揮引導。另外，烏石坑溪是公告護溪河段，林管機關設置「危險水域，請勿戲水」警語立牌，不要違法垂釣、捕魚。

和平警分局指出，由於目前尚有部分工程未完成，請遊客注意自身安全，且勿進入「魚梯」影響魚蝦洄游，以保護自然生態。天候不佳時，可能因上游山區傾盆大雨，而隨時有溪水暴漲可能，當氣象局發布降雨預警，請民眾儘速遠離溪床，以免發生憾事。

(中時 )