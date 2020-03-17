關山米國學校更改試吃方式。（米國學校提供／楊漢聲台東傳真）

受新冠肺炎疫情延燒，這把火不只燒到旅宿業者，連遠在台東的關山鎮農會「米國學校」日前也開始改變試吃方式，防止唾液及飛沫汙染，不再由遊客自行取用，而是改由櫃檯人員用消毒夾協助試吃。

台東縣關山鎮農會的「米國學校」賣場，是關山的知名景點，也是遊客到關山必來採購伴手禮之處，米國學校有多款人氣商品「關山米乖乖」、「關山米香堅果酥」、「米果」等，以往都會提供民眾試吃，但受到疫情影響，米國學校不敢大意，改由櫃台提供民眾試吃。

「米國學校」校長彭衍芳表示，之前在商品區旁擺放有試吃盤，讓民眾可以藉由試吃來更進一步認識產品，採自由方式隨時補充，但受到疫情延燒影響，自上周開始試吃盤已經改放到結帳櫃檯，雖然民眾仍然可以試吃，但需要由農會人員用消毒夾協助服務。

彭衍芳強調，會更改試吃方式，是為了讓民眾能更加安心，且能避免民眾在不知情的狀況下，用手抓發生傳播或感染病菌的可能；如果要進到餐廳享用「碗公飯」時，門口也都會提供有消毒酒精，面對疫情備戰從嚴，也呼籲民眾要多洗手，避免近距離接觸。

(中時 )