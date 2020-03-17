專門消遣爛片、與奧斯卡金像獎唱反調的金酸莓獎，當地時間16日透過視訊發布獎項，其中電影《CATS貓》拿下「最爛影片」等6獎，該片導演湯姆霍伯（Tom Hooper）坐上「最爛導演」寶座，而「胖艾美」瑞貝爾威爾森（Rebel Wilson）、當紅主持人詹姆斯柯登（James Corden）則以該片榮登「最爛男、女配角」。

第二慘的還有「藍波」系列完結篇《藍波：最後一滴血》，該片獲得「最爛重拍、續集、外傳電影」外，還獲得新增獎項「最罔顧人命與公共財產爛片」，而席維斯史特龍（Sylvester Stallone）逃過一劫，並沒有拿下人生第4座金莓獎最爛男主角，把獎項讓給《恐怖粉絲》、《競速傳奇》的約翰屈伏塔（John Travolta）；而最爛女主角則是迪士尼童星出身，曾是少女偶像的希拉蕊朵芙（Hilary Duff）獲得。

席維斯史特龍 《藍波：最後一滴血》獲得最爛重拍續集、外傳電影。（海樂提供）

金酸莓獎今年適逢第40屆，原本打算不畏新冠肺炎疫情在洛杉磯如期舉行，但因該市日前禁止50人以上群眾集會、關閉公眾場地，金酸莓獎在最後一刻宣布取消，而獲獎名單仍在網上揭曉，逗樂不少觀眾。

(中時 )