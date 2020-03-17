網安設備廠瑞祺電（6416）受惠併購效益顯現，以及軟體定義廣域網（SD-WAN）獲美系客戶追單，今年上半年營運動能暢旺，激勵近期股價逆勢衝高。今（17）日股價開高後逆勢上攻，一度攻上漲停價125元，領漲工業電腦（IPC）族群。

瑞祺電10日股價觸及137.5元，創2018年8月初以來20個月高點，由於7日間股價波段漲幅高達37.5％，近日呈現高檔震盪態勢，表現仍優於大盤。雖然今日盤中股價漲勢明顯收斂，截至午盤僅維持小漲，但相較大盤重挫逾200點仍明顯強勢。

瑞祺電去年6月斥資4.05億元，取得澔楷科技4成股權，新增整合型通訊系統產品線，成為營運第三隻腳，將與軟體定義廣域網（SD-WAN）擔當成長2大引擎。在併購效益逐步顯現下，去年下半年起營運動能逐步回升，今年以來營運動能仍維持暢旺。

瑞祺電因股票近期多次達公布注意交易資訊標準，日前公布2020年1月自結合併營收4.49億元，雖月減22.07％、仍年增達55.98％。稅後淨利0.27億元，年增29％，每股盈餘0.39元，年增26％。

據了解，新冠肺炎疫情未干擾企業B2B市場需求，瑞祺電因接獲多家客戶追單SD-WAN產品，2020年2月自結合併營收3.43億元，雖月減23.49％、降至近7月低點，仍年增達47.6％，改寫同期新高。累計1～2月合併營收7.92億元，年增達52.23％，續創同期新高。

法人指出，瑞祺電產品較偏向利基型市場，且主要生產基地在台灣，預期企業B2B訂單需求至多延後1個月，目前正加緊補足先前落後出貨，在需求暢旺、部分訂單遞延效益顯現下，首季營運淡季不淡，營收可望年增逾3成，上半年營運可望逐季成長。

而瑞祺電今年在傳統網安、SD-WAN、整合式通訊系統等3大產品線均有斬獲，上半年營運受惠一線客戶追單需求，下半年隨著新接專案陸續量產出貨，持續對營運挹注成長動能，今年成長動能樂觀。

(時報資訊)