IC設計股股王信驊(5274)今年受惠雲端趨勢持續正向成長，有助於BMC晶片需求，信驊將成為領先受惠商，今股價逆勢抗跌，盤中大漲約3.5%，股價最高達995元，再度蓄勢挑戰千元大關。

近期國際大廠法說，對雲端趨勢看法正向，此趨勢對信驊今年營運提供強勁動能，臉書2020年資本支出170億~190億美元，主要即用於資料中心、伺服器、辦公設施及網路基礎設施的建置，微軟的雲端產品線(Intelligent Cloud)去年第四季成長27%，且受惠於Azure需求穩步上升，微軟也預期第一季此產品線仍能持平，微軟近期雖下修第一季財測目標， 不過此是針對個人運算部門(Personal Computing)作調整，係因疫情拖累PC供應鏈復工速度，至於伺服器供應鏈，貿易戰後因各家ODM廠已將產能由大陸挪移至其餘國家，大部分移往墨西哥等地，故伺服器供應鏈較不受疫情干擾。

今年為5G元年，由於社群媒體需求與企業資料雲端化的趨勢，將資料中心需求向上，連帶亦將有助於BMC晶片需求，目前信驊市佔率逾60%，將成為領先受惠商。

另外，信驊其他營運增長動力還有來自360度攝影鏡頭晶片，在2020年有機會貢獻近5%的營收占比，且看好長線每年佔比營收成長20%。

信驊2月營收2.43億元，月增加5%，累計信驊前2月營收為4.75億元，信驊預期第一季營收和去年第四季表現持平，但第二季營收季增將有機會挑戰雙位數，不僅如此，信驊今年上半年訂單動能強勁，故先前已經將全年營收由年增加由10%上修至15%。

(時報資訊)