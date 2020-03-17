友達(2409)今天召開年度記者會，董事長彭(又又)浪指出，電視因為2019年底總體銷售不錯，主要美中貿易戰在去年底庫存水位不高，品牌廠現在還在補貨，TV、IT及部分商用市場如醫療、電子白板都還不錯，目前接單生產都是正常，跟原計畫差異不大。不過，疫情對歐美的影響現在才開始，反映到終端需求要到第2季，目前還不明朗。

歐美近期疫情擴大，許多賽事停辦，東奧也面臨延後情況，彭(又又)浪認為，目前有些閉門賽事，還是有轉播，電視需求還是會需要，目前客戶的補貨動作並沒有停下來。至於面板價格第1季表現不錯，他認為第2季價格上漲還是要看整體供需，正面來看，大陸在這次疫情後，需要社會跟經濟重建，對面板廠補貼減少，反而會讓面板價格更理性。

彭(又又)浪認為，貿易戰讓品牌廠年底庫存水位不高，現在還在補貨，農曆年後有些客戶對友達訂單增加。也因為疫情影響，對工作、學習、生活型態都造成改變，如教育市場，因為疫情很多學校停課，因而採取遠端教學，電子媒介需求強烈，像友達過去4、5年佈局的電子白板，原本安裝時間在暑假，但學校停課提早安裝，使得出貨相當不錯，客戶都還在加量。另外，就是醫療產品，像是這次展示高解析X光感測器，需求也是增加。而生活型態改變就如同旅遊市場，疫情讓旅遊機率降低，民眾在家買一台好的電視來看，的確刺激銷售增加。

對產業影響較大的是車市，今年2月大陸汽車銷售只有平常的10分之1，汽車產業鏈很長，一開始大陸車廠關閉，再來歐洲車廠關閉，對汽車零組件需求放緩，車用面板需求就下降，訂單跟著產業有所消長，友達產品很廣，是危機也是機會。

至於新冠肺炎疫情對長期影響多大還不知道，大部分公司都是防疫為主，竹科還沒有聽說無薪假發生。

(時報資訊)