台中2歲男童日前晚間頂著寒風，獨自步行於街上，警方獲報後趕到現場，由於男童正值牙牙學語階段無法溝通，經員警與他比手劃腳後研判行走路線，隨後開警車鳴笛在周遭徘徊巡邏，最後終於在路旁發現心急如焚的父母。

清水警分局指出，男童係隨父母由清水區至沙鹿區訪友，趁父母與朋友聊天時自行走出門外，至距離該處約200公尺處路上行走，因該處昏暗民眾發現後，惟恐男童發生危險，故向趕緊報警請求協助。

光華派出所所長徐資証及警員黃宇晨獲報，立即趕到現場，該男童正值牙牙學語階段而無法溝通，經與男童比手劃腳後研判行走路線，並以警車開啟蜂鳴器在周遭不停徘徊巡邏，且逐步縮小範圍，終在路旁發現心急如焚的男童父母。

警方表示，男童在警車因害怕不停哭鬧，所幸所長徐資証因家中有幼女，以童言童語慢慢安撫他，終讓小男童停止哭泣，經半小時後，順利將男童送返父母懷抱，該夫妻放下心中大石，頻頻向警方道謝。

光華派出所所長徐資証呼籲，希望藉這次警方協助迷途幼童返家事件，提醒為人父母切記，一刻都不能讓年幼兒童離開視線，以避免發生任何意外事故！

(中時 )