澳洲最新醫學研究發現，2019年冠狀病毒疾病的輕症患者，體內對抗病毒的方法和對抗流感的方法雷同；不過目前並不能確定患者康復後，免疫反應會持續多久。

自從疫情爆發以來，科學界對於人體免疫細胞如何對抗2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）病毒的問題，一直所知不多。澳洲廣播公司（ABC）今日報導，澳洲墨爾本的彼得多哈堤傳染及免疫研究所（Peter Doherty Institute for Infection and Immunity，簡稱Doherty Institute多哈堤研究所）已在這方面取得突破。

主導這項研究的是多哈堤研究所的人體T細胞實驗室主任（Head of the Human T cell Laboratory）奇札斯卡（Katherine Kedzierska）。她說：「我們看到，病患在康復之前所產生的免疫細胞，和我們看到對抗流感的細胞是相同的。」

研究團隊自一位武漢肺炎確診病患的身上取得血液樣本， 然後發現人體對抗病毒的抗體。這項新發現的研究論文「患者康復前伴隨免疫反應幅度：非重症COVID-19病例報告」（Breadth of concomitant immune responses prior to patient recovery: a case report of non-severe COVID-19），已於昨日刊登於「自然醫學雜誌」（Nature Medicine）。

參與研究的桑特博士（Dr. Carolien van de Sandt）指出，那是第一篇指出武漢肺炎患者體內有能力產生免疫、反擊和康復的論文。

奇札斯卡說：「憑著這些資料，可以針對各種可能的疫苗進行評估，就理想情況而言，疫苗應該會模仿人體免疫反應（mimic our body's immune response）。」

奇札斯卡和研究團隊在論文中提到，研究團隊所抽取的血液樣本，是來自一名47歲的女性確診患者。她稍早曾經前往中國武漢，在返抵澳洲後11天，於墨爾本一家醫院的急診室就醫時已出現昏睡、喉嚨痛、乾咳和發燒等症狀。

研究團隊成員阮勇博士（Dr Oanh Nguyen）指出，就在這名患者就醫之後3天，研究團體看到她體內出現數量龐大的好幾種免疫細胞；而那些免疫細胞，通常是在感染流感後出現，意味患者已開始康復。

阮勇說：「當時研究團體預料，她將會在3天後康復，果真她就在3天後康復了。」

奇札斯卡向ABC說：「對於COVID-19輕症及中度患者人體如何康復的問題，我們的研究可說是重要的一步。」

奇札斯卡解釋，現在已知人體是能夠產生對抗武漢肺炎病毒的免疫反應；但她坦承，目前並不能確定患者在康復後，免疫反應到底會持續多久，這要好幾個月後才會有答案。

奇札斯卡指出，這項發現還是有助於醫學界找出治療方法。搞清楚那些COVID-19重症或因此死亡的人到底缺少甚麼，或者他們有何不同之處，將有助於找尋新的治療方式。

桑特向ABC說：「讓我們十分好奇的是，要觀察那些（重症）病患，以便了解到底是那些部分的免疫反應沒有被啟動。」

(中央社)