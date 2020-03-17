新冠確診個案持續增加，北部已有學校大規模停班，各縣市嚴陣以待，新北市教育局今公布「新北市各級學校因應疫情線上補課參考指引」，規定各校實施線上補課時，堂數可折抵實體補課節數，國小階段每天不超過4節、國高中每天不超過6節，最高可折抵各科補課總節數的50％。

新北市教育局表示，新北市以「超前部署」、「多元彈性」及「擬真課堂教學」三大重點，提供有意願進行線上補課的學校事先撰擬計畫，選擇適合學校的線上補課方式，線上補課須符合即時性、互動性2大原則，包括線上分派作業及評量。

新北市教育局指出，各校實施線上補課時，各堂數可以折抵實體補課節數，國小階段每天不超過4節、國高中每天不超過6節，最高可以折抵各科補課總節數的50％。

硬體設備部分，新北市教育局表示，已由各校調查學生家中資訊設備，盤點校內設備數量，若家中無相關設備，教網中心已準備約200台筆電及平板供學校借用，新北市共準備超過2萬3000台行動載具備用，提供家中無相關設備的學生借用。

(中時 )