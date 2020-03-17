新冠肺炎疫情延燒全球，不少單位已禁止出國，在民進黨主席卓榮泰要求下，中央黨部組織推廣部今天也正式發文至各縣市黨部及勞工黨部，呼籲黨公職近期應避免組團出國旅遊。

對於新冠肺炎疫情在全球急速蔓延，民進黨中央指出，全球超過十萬人確診，目前台灣疫情多以境外移入為主。

民進黨主席卓榮泰已要求黨公職於防疫期間應注意行程安排，降低群聚密集性活動。中央黨部組織推廣部今天也正式發文至各縣市黨部及勞工黨部，呼籲黨公職近期應避免組團出國旅遊，不要成為防疫缺口，也減少政府負擔。

(中時 )