民進黨發文要求 黨公職近期避免出國 13:532020/03/17 中時 曾薏蘋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 民進黨發文要求黨公職近期避免出國。民進黨提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情延燒全球，不少單位已禁止出國，在民進黨主席卓榮泰要求下，中央黨部組織推廣部今天也正式發文至各縣市黨部及勞工黨部，呼籲黨公職近期應避免組團出國旅遊。 對於新冠肺炎疫情在全球急速蔓延，民進黨中央指出，全球超過十萬人確診，目前台灣疫情多以境外移入為主。 民進黨主席卓榮泰已要求黨公職於防疫期間應注意行程安排，降低群聚密集性活動。中央黨部組織推廣部今天也正式發文至各縣市黨部及勞工黨部，呼籲黨公職近期應避免組團出國旅遊，不要成為防疫缺口，也減少政府負擔。 (中時 ) #黨部 #出國 #民進黨 #全球 #疫情 也許您會感興趣 推薦閱讀 一次讀完！國民黨動亂30年：從一黨獨大到分崩離析 21:002020/03/13 政治 蔡宜芳事件 羅友志解讀：最怕民眾黨崛起的黨竟是它 17:352020/03/13 政治 開發遊戲、製作短片 90後防疫妙招 04:102020/03/16 焦點新聞 單邊親美 棋子肖想成棋手 04:102020/03/16 論壇廣場 規矩多 小資餐廳苦哈哈 04:102020/03/16 兩岸要聞 美國秩序的終結？ 04:102020/03/16 時論廣場 佛心來著 國泰人壽史上首度准延假 14:382020/03/16 財經 教育部：3月17日起 高中以下學校師生停止出國 19:172020/03/16 生活 限制師生出國 地方政府不同調 04:102020/03/17 財經要聞 罷韓露出馬腳？洛杉基再揭內幕 08:032020/03/17 政治 政治熱門新聞 「罷韓」不演了！趙天麟竟爆民進黨下一步？ - 政治 媒體人：高雄人只要問這三個問題 罷韓陣線就崩潰了 - 政治 不是江啟臣 他稱能救韓國瑜是「他」！ - 政治 沈富雄建議政府這樣做：會令世界各國瞠目結舌！ - 政治 罷韓露出馬腳？洛杉基再揭內幕 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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