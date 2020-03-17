麗寶徵小小藝術家，畫出你對馬拉灣20周年的祝福，最大獎為雙園護照。（陳淑娥攝）

劇場、商店、餐廳等室內皆定時進行消毒作業，全面防疫打造安心的出遊環境。（麗寶樂園提供／陳淑娥台中傳真）

為吸引遊客入園，麗寶推出雙人水陸暢遊卡3999元優惠，下殺5.2折，再加碼送3個月。（陳淑娥攝）

新冠肺炎疫情衝擊全台各地觀光，台中麗寶樂園除了加強消毒防疫，也推出超殺優惠吸引民眾出遊，即日起至4月30日止，民眾只要現場購買各票種全日票，即贈水陸擇一重遊券，讓您年底前免費再玩一次！另外，麗寶小小藝術家繪畫徵件比賽開跑，邀請全國幼稚園、國小學童，以馬拉灣20周年為題繪畫，就有機會獲得雙園護照等好康大獎。

戶外深呼吸，麗寶買一送一！麗寶樂園指出，即日起至4月30日下午1點前購買全票、學生票、學童票、博幼票，即贈水陸雙園擇一本人重遊券1張，年底前皆適用。此外，疫情期間消費者線上購物逆勢成長，麗寶樂園渡假區官網商城也祭出眾多超值套票，包括麗寶樂園渡假區饗樂券、親子套票、雙人套票等，讓遊客在家動動手指，就能提前下訂旅遊行程。

為吸引遊客出門玩樂園，麗寶推出眾多特殊檔期才有超殺優惠，例如親子家庭最喜愛的「雙人水陸暢遊卡」，能1年內無限次暢玩探索世界、馬拉灣，無論平假日、暑假不需排隊就能憑卡入園，即日起至4月5日前，於現場購買雙人只要3999元(原價7600元)，4月5日前開卡再加碼多送3個月。

針對兒童節系列活動-麗寶小小藝術家繪畫比賽，去年以全台最高摩天輪天空之夢為主題繪畫，獲得廣大迴響，今年以對馬拉灣20周年祝福為主題，分為著色組(幼稚園、托兒所)、國小低年級組(一至三年級)、國小高年級組(四至六年級)，每人限參加一件、媒材不設限，獎項內容包括麗寶樂園探索世界與馬拉灣雙園護照、麗寶樂園門票、雙園餐券、馬拉灣20周年限量商品等多項好禮；前100名繳件者，還能獲得馬拉灣優惠券早鳥報名獎。

麗寶樂園渡假區副總王永豪表示，馬拉灣能掀起三米巨浪的「大海嘯」，還有9層樓高刺激滑水道「極速勇士」，或是全台最長「漂漂河」等多樣設施，還有泡泡趴與抖抖橋，都是不少人夏天清涼的共通回憶，今年歡慶馬拉灣20周年，邀請全國的小小藝術家，透過畫筆與色彩呈現出對馬拉灣的祝福，獲獎作品也將在5至6月間於馬拉灣園區展出，透過小朋友天馬行空的繽紛創意歡慶20周年。

麗寶樂園渡假區指出，園區積極防疫，除第一線同仁值勤皆配戴口罩，各遊樂設施、服務台、餐廳商店也備有酒精供遊客使用，進入劇場等室內空間則需先測量遊客體溫並使用酒精消毒，並加強各場域定時定點消毒，打造安心的出遊環境。

(中時 )